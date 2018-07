Senado do Paraguai vota impeachment de Lugo amanhã O Senado paraguaio informou nesta quinta-feira que vai iniciar o julgamento do impeachment do presidente Fernando Lugo na sexta-feira. A câmara alta do Legislativo paraguaio se constituiu em tribunal para o julgamento político e fixou o início do processo para as 18h locais desta quinta-feira (19h em Brasília) e a sentença para as 16h30 de sexta-feira (17h30 em Brasília).