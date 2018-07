Senado dos EUA adia votação sobre ação na Líbia

WASHINGTON - Os líderes democratas do Senado norte-americano desistiram do projeto de votar, nesta terça-feira, 5, uma autorização para operações militares contra a Líbia.

Os republicanos insistem que eles devem se concentrar nos gastos do governo e no limite da dívida dos Estados Unidos.

Poucas horas antes da votação, o líder da maioria no Senado, o democrata Harry Reid, anunciou a mudança de planos, deixando o destino da resolução em dúvida.

Um a um, os senadores republicanos no plenário afirmaram que se oporiam a qualquer esforço para avançar com as operações militares sobre a Líbia, argumentando que cuidar da questão da dívida era muito mais importante do que trabalhar numa resolução que não terá impacto prático.

O Senado já cancelou o recesso desta semana para cuidar da questão das finanças do governo.

As informações são da Associated Press.