Senado dos EUA aprova acordo para evitar 'abismo fiscal'

O Senado apoiou medidas que previnem que os impostos subam para a classe média, e aumentou os impostos sobre as rendas superiores a US$ 400 mil ao ano para indivíduos, e US$ 450 mil para casais.

O Senado também postergou por dois meses os cortes de gastos, estendeu o seguro-desemprego, estimou um corte de 27% em honorários médicos, dentro do programa Medicare, e impediu a elevação dos preços do leite. No último minuto, o Senado impediu ainda um aumento de US$ 900 no pagamento aos membros do Congresso.