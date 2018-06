Senado dos EUA aprova ajuda a afetados pelo Sandy

O Senado aprovou o projeto com o placar de 62 a 36, sendo que 9 republicanos se juntaram a 53 democratas pelo voto a favor do pacote. A medida precisava de 60 votos para ser aprovada.

Somada aos US$ 9,7 bilhões do Programa Nacional de Seguro de Enchentes, aprovado no início deste mês, a nova lei eleva o pacote de ajuda federal para os prejudicados pelo Sandy para mais de US$ 60 bilhões até agora - número maior do que as doações anuais para algumas agências do governo.

As informações são da Dow Jones.