Senado dos EUA aprova nome de juiz acusado de abuso para Suprema Corte

Um Senado dos Estados Unidos profundamente dividido confirmou neste sábado, 6, a indicação do juiz Brett Kavanaugh, acusado de abusos sexuais, à Suprema Corte, dando uma vitória ao presidente Donald Trump e terminando uma amarga batalha entre republicanos e democratas em Washington. Por 50 votos a 48, o juiz conservador acusado de má conduta sexual por pelo menos três mulheres agora fará parte da mais alta corte de justiça americana.

O juiz enfrentava oposição popular após três mulheres o acusarem de assédio sexual nas últimas semanas. A aprovação do conservador Kavanaugh foi atropelada pela denúncia da psicóloga Christine Blasey Ford de que ele a teria tentado estuprar em 1982, quando eram adolescentes. Além dela, outras duas mulheres também se apresentaram com outros relatos de má conduta sexual do juiz.

A sessão de votação foi conturbada e teve de ser interrompida diversas vezes. Manifestantes na tribuna do Senado gritavam palavras de ordem, como “não quer dizer não”, "Não queremos Kavanaugh" e "Acreditamos nos sobreviventes". Senadores democratas atacaram o juiz por seu excesso de conservadorismo.

Mas enquanto a briga sobre a confirmação do juiz Kavanaugh acabou, seus efeitos em cascata - no Senado, na Suprema Corte e nos Estados Unidos - estão apenas começando.

Na sexta-feira, na véspera da votação, dois dos futuros colegas do juiz Kavanaugh - os ministros Elena Kagan e Sonia Sotomayor - expressaram preocupação de que o rancor partidário em torno de sua nomeação prejudicaria a reputação do tribunal.

"Parte da força do tribunal e parte da legitimidade do tribunal depende de as pessoas não verem o tribunal da mesma forma que as pessoas vêem o resto das estruturas governamentais deste país agora", disse o juiz Kagan em uma aparição na Universidade de Princeton. “Em outras palavras, as pessoas que pensam no tribunal não são politicamente divididas da mesma maneira, não como uma extensão da política, mas de alguma forma acima da briga, mesmo que nem sempre em todos os casos”.

O juiz Kavanaugh mudará o equilíbrio ideológico do tribunal para a direita, dando-lhe uma sólida maioria conservadora. Ele substituirá o aposentado juiz Anthony M. Kennedy, um conservador moderado que foi seu voto de longa data, e aos 53 ele é jovem o suficiente para servir por décadas, moldando a jurisprudência americana por uma geração, se não mais.

Vitória de Donald Trump

A confirmação de Kavanaugh deu a Trump uma vitória clara para consolidar o domínio conservador na Suprema Corte. O resultado traz um gosto amargo para os democratas, que não conseguiram ter seu indicado liberal confirmado por conta de táticas republicanas de adiamento em 2016. O senador Mitch McConnell, do Kentucky, o líder da maioria, foi inequívoco sobre o que os republicanos haviam conseguido.

Os republicanos mantiveram um assento vazio naquele ano, que foi preenchido por Trump em 2017 com o juiz conservador Neil Gorsuch. O juiz Anthony Kennedy, que Kavanaugh irá substituir, se aposentou neste ano após décadas sendo um voto decisivo do tribunal.

Com casos divergentes sobre aborto, imigração, direitos de pessoas transgênero e regulação de negócios seguindo para o tribunal, Kavanaugh provavelmente dará vantagem aos conservadores. Sua confirmação também irá permitir que Trump afirme ter cumprido sua promessa de 2016 de formar um judiciário mais conservador.

Protestos contra Kavanaugh

Centenas de manifestantes protestaram diante do Congresso americano neste sábado, 6, momentos antes de os senadores votarem a indicação do juiz Brett Kavanaugh para a Suprema Corte . Carregando cartazes com palavras como "Vergonha", a multidão, composta por pessoas de vários estados americanos, se reuniu diante do Capitólio gritando frases como "Não queremos Kavanaugh" e "Acreditamos nos sobreviventes". A polícia isolou a praça diante do Capitólio para afastar os manifestantes e permitir a entrada dos senadores. Alguns manifestantes chegaram a ser presos.

Trump respondeu às manifestações através do Twitter, dizendo que apoiadores de Kavanaugh estavam "por todo o Capitólio". "É algo bonito de se ver — e eles não são manifestantes profissionais pagos com cartazes caros. É um grande dia para os EUA", escreveu. / NYT e AFP