Senado dos EUA aprova Panetta como secretário de Defesa

WASHINGTON - O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira, 21, a nomeação de Leon Panetta como secretáro de Defesa. A aprovação foi unânime, segundo a AP.

O ex-diretor da Agência Central de Inteligência (CIA) dos EUA assumirá no lugar de Robert Gates, que deixa o cargo ao se aposentar no dia 30, depois de quatro anos à frente do Pentágono. Gates chefiou o Departamento de Defesa nas administrações de George W. Bush e do atual presidente Barack Obama.

Agenda lotada

Antes de assumir a CIA, Panetta foi congressista pela Califórnia, liderou a Comissão de Orçamento e foi diretor do Escritório de Administração e Orçamento. Ele também foi chefe do Estado maior na administração do ex-presidente Bill Clinton.

Panetta assume o Pentágono com uma agenda lotada. Ele precisará supervisionar a retirada das tropas dos EUA do Iraque e do Afeganistão - cujos detalhes Obama anunciará na quarta-feira. Além disso, vai ter que lidar com o conflito na Líbia, cortes de orçamento e a implementação da nova lei que permitirá a gays servir abertamente no Exército americano.

Com AP e Reuters