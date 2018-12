Senado dos EUA aprova projeto que evita paralisação do governo Trump até fevereiro

Nesta quarta-feira, 20, o Senado dos Estados Unidos aprovou, por aclamação, uma medida orçamentária de curto prazo, que impede que a máquina pública federal americana seja paralisada até 8 de fevereiro.

Durante a semana, republicanos e democratas tentaram chegar a um acordo para a aprovação de um pacote de gastos que manteria o governo aberto durante todo o ano fiscal, que chega ao fim em setembro.

No entanto, os dois lados não conseguiram se entender em relação às demandas do presidente Donald Trump para a construção de um muro na fronteira com o México. Enquanto o ocupante da Casa Branca deseja US$ 5 bilhões para a barreira, os democratas desejam dedicar pouco mais de US$ 1 bilhão para a construção de cercas ao longo da fronteira.

O projeto aprovado pelo Senado na madrugada desta quinta-feira não fornece US$ 5 bilhões a Trump para o muro, mas garante a segurança na fronteira nos níveis atuais. A proposta será encaminhada à Câmara dos Representantes, onde uma votação é esperada ainda nesta quinta-feira, 20.

Caso o plano seja aprovado, ele será encaminhado para a sanção do presidente. Sem uma resolução da questão, mais de 800 mil funcionários federais poderiam ser dispensados até que um acordo fosse alcançado ou não receberiam pagamento dias antes do Natal.