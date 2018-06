Senado dos EUA aprova projeto sobre veteranos

O projeto sobre o Departamento de Assuntos de Veteranos foi aprovado por um placar de 91 a 3. "Nós devemos muito aos homens e mulheres que serviram e se sacrificaram pelo nosso país, e por isso é tão importante que eles recebam tratamento de qualidade de modo adequado", afirmou o senador democrata Al Franken.

O projeto disponibiliza US$ 10 bilhões para que os veteranos com longos períodos de espera sejam atendidos por outras unidades que não do Departamento de Assuntos de Veteranos. O texto também oferece US$ 5 bilhões para a contratação de novos funcionários, incluindo médicos e enfermeiras, e provisões para arrendar novas instalações de cuidados de saúde, alcançando um total de US$ 17 bilhões.

A Câmara dos Representantes havia aprovado o projeto na quarta-feira, após discussões públicas entre os presidentes dos comitês destinados ao assunto no Senado e na Câmara.

O Departamento de Assuntos de Veteranos enfrenta dificuldades desde maio. Após reportagens denunciarem problemas como a manipulação dos registros oficiais no tempo de espera dos pacientes, o então secretário Eric Shinseki renunciou. O novo secretário, Robert McDonald, foi aprovado pelo Senado na terça-feira.

O Senado também aprovou o texto que garante o financiamento do Highway Trust Fund por 81 votos a favor e 13 contra. Mais cedo no dia, a Câmara havia rejeitado uma proposta do Senado e enviou um novo texto de volta. Fonte: Dow Jones Newswires e Market News International.