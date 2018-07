Senado dos EUA aprova resolução contra Irã

A aprovação da resolução ocorre após o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pressionar os EUA a esclarecerem o que provocaria uma ação militar do país contra as unidades nucleares do Irã.

A decisão ocorreu nas últimas horas antes do Congresso fechar para um recesso de uma semana. A medida foi introduzida meses atrás pelo senador republicano Lindsey Graham, o senador democrata Bob Casey e o senador independente Joe Lieberman. Ela endossa a contínua pressão econômica e diplomática sobre o Irã até que o país concorde em suspender seu programa de enriquecimento de urânio, em conformidade com as resoluções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), e em cooperar com os inspetores internacionais. As informações são da Associated Press.