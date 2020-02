Senado dos EUA aprova resolução para impedir que Trump ataque Irã

WASHINGTON - O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira, 13, uma resolução que impede ao presidente Donald Trump empreender ações militares contra o Irã sem autorização prévia do Congresso. O texto já tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados, mas se dá como certo que o presidente o vetará.

A resolução foi apoiada por oito membros do Partido Republicano, de Trump, que votaram contrariando a orientação de seus líderes. O placar foi de 55 a 45 na Casa onde os republicanos têm a maioria.

O autor da medida, senador democrata Tim Kaine, disse que Trump precisa obter a aprovação do Congresso antes de se envolver em uma ação militar no futuro contra o Irã. Kaine e outros patrocinadores da medida disseram que ela vai além de Trump e da presidência, e trata-se de uma importante reafirmação do poder do Congresso para declarar guerra.

A resolução na Câmara foi aprovada dias depois de Trump ordenar um ataque com drone que matou o principal comandante militar iraniano, Qassim Suleimani.

A Câmara, comandada pelos democratas, aprovou a resolução por 224 votos a 194, refletindo como as bancadas dos partidos Republicano e Democrata na Casa e o Congresso estão altamente divididas./AFP