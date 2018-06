Senado dos EUA barra controle de armas de fogo

A decisão significou uma derrota do presidente Barack Obama na casa do Congresso na qual seu partido, o democrata, tem maioria. O controle de armas tornou-se a principal bandeira de seu segundo mandato, depois do massacre em Newtown, em dezembro, quando 20 crianças e 6 adultos foram mortos em uma escola de ensino fundamental.

Obama reagiu com irritação à derrubada do projeto de lei pelo Senado. Não atribuiu o fato aos políticos democratas. Preferiu culpar o poderoso lobby da National Rifle Association (NRA). "Eles são sérios? Nós acreditamos de verdade que milhares de famílias cujas vidas foram destruídas pela violência armada não têm direitos a serem pesados?", questionou Obama. / D.C.M