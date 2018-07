Senado dos EUA confirma Petraeus como diretor da CIA

Petraeus, de 58 anos, liderou o aumento de tropas no Iraque antes de ser designado para comandar as forças aliadas no Afeganistão. Ele vai suceder Leon Panetta, que vai assumir a secretaria da Defesa após a saída de Robert Gates.

"Estamos em boas mãos", disse o senador Lindsey Graham (republicano da Carolina do Sul). "Eu não acredito que ninguém entenda as ameaças enfrentadas pelos EUA melhor do que o general Petraeus". Petraeus declarou que vai se aposentar do Exército quando assumir a direção da CIA. As informações são da Dow Jones.