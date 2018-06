Senado dos EUA debate venda de armas O Comitê de Justiça do Senado dos EUA realizou ontem um debate público que mostrou a dificuldade que a Casa Branca terá para aprovar no Congresso sua proposta para banir a venda de fuzis de assalto e de carregadores de alta capacidade. Em quatro horas de audiência, até mesmo os defensores da restrição ao comércio de armas falaram em favor do direito à posse de armamento de grosso calibre no país.