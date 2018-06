Senado dos EUA vai pressionar Irã com novas sanções

Reid disse que apoia o debate com as potências mundiais para refrear o programa nuclear do Irã, mas que os iranianos podem adiar a realização de um acordo se novas penalidades não forem impostas. Segundo o líder democrata, o Senado deve expandir as limitações econômicas impostas a Teerã após o fim do recesso de duas semanas, em dezembro. Ele afirmou que os senadores podem ampliar as sanções ao mercado de petróleo e às empresas iranianas que apoiarem o programa nuclear.

No começo da semana, Obama pediu aos senadores para atrasarem a criação de novas sanções enquanto as potências globais tentam concluir um acordo com o Irã. Um pacto pode ser alcançado nos próximos dias. O Congresso, de maioria Republicana, votou a favor da expansão das sanções a Teerã em julho e, desde então, aguarda a votação do Senado. Fonte: Associated Press.