Senado dos EUA vai votar sanções à Rússia amanhã O Senado dos Estados Unidos está próximo de aprovar sanções contra a Rússia e também medidas colaborativas com a Ucrânia depois de o partido Democrata retirar as exigências de reformas do Fundo Monetário Internacional (FMI). Como os Republicanos são oposição àS interferências no FMI, a aprovação de medidas sobre a crise no Leste Europeu estava paralisada até hoje.