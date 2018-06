Senado dos EUA votará sobre ajuda a desempregados O líder da maioria democrata do Senado, Harry Reid, disse neste domingo estar esperançoso de que cinco senadores republicanos se juntarão aos democratas esta semana para reviver o programa que estende benefícios para desempregados. Reid, no entanto, nomeou somente um senador republicano disposto a atravessar as linhas do partido: Dean Heller. "Espero que consigamos mais quatro republicanos", disse Reid, em entrevista.