Senado francês quer reconhecimento de Estado Palestino

O Senado da França aprovou por uma pequena margem de votos uma resolução que pede ao governo que reconheça unilateralmente o Estado Palestino. Na semana passada, a Câmara dos Deputados da França aprovou resolução parecida.

A medida poderia ajudar as negociações para uma paz duradoura no Oriente Médio. Dirigentes europeus, desapontados com o impasse das conversas de paz entre Israel e autoridades palestinas, pressionam pela solução de dois Estados. Na votação desta quinta-feira, a resolução foi aprovada por 153 votos à favor e 146 votos contra.

O governo francês apoia a solução de dois Estados, mas afirma que ainda é cedo para um reconhecimento total. A França, que tem direito a veto no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), tenta reprimir o crescimento do antissemitismo no país e manter suas boas relações com Israel e os governos árabes. Fonte: Associated Press.