Senado marca depoimento de ex-diretor do FBI demitido por Trump

WASHINGTON - O ex-diretor do FBI James Comey prestará depoimento em uma audiência pública no Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos no dia 8. Ele deve falar aos senadores que investigam a interferência da Rússia nas eleições de 2016 sobre sua demissão e a pressão do presidente Donald Trump para "fazer a investigação desaparecer".

A data para o depoimento de Comey era amplamente esperada, depois que o presidente Donald Trump o demitiu, algo que muitos analistas vinculam com a investigação sobre as ligações da Rússia com a campanha do bilionário para superar a candidata democrata Hillary Clinton nas urnas.

Comey pretende confirmar os relatos de que Trump o pressionou para que desistisse de uma investigação a respeito dos laços do ex-conselheiro de Segurança Nacional Michael Flynn com a Rússia.

No dia 19 de maio, a Comissão de Inteligência do Senado informou que Comey, que foi demitido por Trump no início do mês, iria prestar depoimento diante do colegiado em algum momento após o feriado de 29 de maio, o chamado Memorial Day.

Comey, que tinha se negado a participar de uma reunião fechada, deve responder perguntas sobre sua demissão e os contatos que manteve com Trump nos primeiros meses da presidência.

No dia 19, o jornal The New York Times publicou que Trump disse ao chanceler russo, Serguei Lavrov, e ao embaixador de Moscou em Washington, Serguei Kislyak, que a demissão do "louco do FBI" aliviara a pressão sobre ele./ EFE,NYT e REUTERS