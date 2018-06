Senado ordena investigação sobre 'Twitter cubano'

Como parte de uma investigação do projeto que teve início nesta quinta-feira, a comissão também solicitou qualquer mensagem que o governo ou seus contratantes tenham transmitido aos assinantes em Cuba. Aos usuários nunca foi informada a implicação do governo dos EUA na rede de comunicação.

O presidente da comissão, Robert Menéndez, disse que a revisão analisará também se os programas da Usaid usados em Cuba se assemelhavam a outros aplicados em outras nações. Na semana passada, reportagem da Associated Press revelou a existência de uma rede de comunicações chamada ZunZuneo criada pelos EUA com a finalidade de minar o governo de Cuba. Fonte: Associated Press.