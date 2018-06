Senado paraguaio aprova entrada da Venezuela no Mercosul

ASSUNÇÃO - O Senado do Paraguai aprovou nesta terça-feira, 10, o protocolo de adesão da Venezuela ao Mercosul, após ter bloqueado a entrada do país no bloco regional durante anos. O projeto passou com 29 votos a favor, 10 contra, cinco ausências e uma abstenção e agora deverá ser apreciado na Câmara dos Deputados.

A proposta de lei foi enviada ao Congresso na semana passada pelo presidente do Paraguai, Horacio Cartes, para resolver um conflito jurídico que afetou as relações do país com o Mercosul, deterioradas após a cassação de Fernando Lugo da presidência em junho de 2012. A medida do Senado é o primeiro passo para que o Paraguai retome a participação plena no Mercosul.

"O governo está restabelecendo todas as relações internacionais. É o momento de entender que o Paraguai precisa se reintegrar ao Mercosul e poder negociar com os blocos", disse o senador do governista Partido Colorado, Enrique Bachetta.

O governo tem mais da metade dos deputados e, por isso, não deve ter dificuldade para completar o processo antes do recesso de verão, no fim deste mês.

Cartes dedicou seus primeiros meses de governo para recompor as relações bilaterais com os países da região, em especial com seus sócios do Mercosul: Argentina, Brasil, Uruguai e Venezuela.

Os países retiraram seus embaixadores no Paraguai em resposta ao rápido julgamento político que destituiu o presidente Fernando Lugo, a pouco mais de um ano do fim de seu mandato.

"O que estamos tentando é o nosso retorno ao Mercosul e o que devemos discutir é que tipo de Mercosul queremos. Vamos estar dentro de um Mercosul onde a razão política prevalece sobre a jurídica. E isso não convém a um país pequeno", disse a senadora opositora Desiree Masi no plenário. / EFE e REUTERS