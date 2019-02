Senado rejeitará proposta de Trump, diz líder democrata

WASHINGTON - O senador Chuck Schumer, líder democrata no Senado, disse neste domingo, 20, que seu partido bloqueará o acordo proposto pelo presidente Donald Trump, que prevê US$ 5,7 bilhões para a construção de um muro na fronteira em troca de uma extensão de uma proteção temporária a alguns jovens levados ainda pequenos para os EUA pelos pais imigrantes. Trump também propôs estender a proteção a refugiados que fogem de zonas afetadas por desastres.

A proposta, apresentada no sábado pelo presidente para tentar destravar as negociações sobre o orçamento federal, deve ser votada na terça-feira. O impasse completou um mês no fim de semana e já é a mais longa paralisação do governo americano na história. Ao menos 800 mil servidores federais estão sem receber salários.

Em uma série de tuítes hoje, Trump afirmou que sua proposta não prevê uma anistia completa dos chamados “dreamers” (“sonhadores”), jovens beneficiários do programa que Trump quer estender. No entanto, ele pareceu sinalizar apoio à anistia como parte de uma acordo mais amplo sobre imigração.

Isolamento

A proposta de Trump pode ter colocado o presidente em uma situação difícil. Ao tentar satisfazer os democratas com algumas concessões, Trump corre o risco de irritar sua base republicana mais radical, se isolando no centro do espectro político em um ambiente bastante polarizado.

Organizações de defesa dos imigrantes criticaram a proposta do presidente. A SBCC, que representa 60 associações que trabalham em favor de imigrantes na fronteira dos Estados da Califórnia, Arizona, Novo México e Texas, pediu uma solução permanente para os jovens beneficiados pelo Daca. / AP, REUTERS e EFE