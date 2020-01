Senador Cory Booker desiste de eleições presidenciais dos Estados Unidos

O senador Cory Booker deixou nesta segunda-feira, 13, a disputa para representar os democratas nas eleições presidenciais de novembro, justificando sua decisão por falta de financiamento.

"Infelizmente, eu compartilho esta notícia: tomei a decisão de suspender minha campanha presidencial", escreveu ele em comunicado.

"Nossa campanha chegou ao ponto em que precisamos de mais dinheiro ... um dinheiro que não temos e um dinheiro mais difícil de conseguir, porque não estarei no próximo debate" (na terça-feira), acrescentou.

Com sua retirada, resta apenas um candidato negro, Deval Patrick, à primária democrata, que começou com uma maior diversidade de candidatos do que em outras ocasiões. /AFP