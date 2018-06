Senador desafia tabu imperial

Um senador do Japão recebeu uma advertência formal ontem por ter rompido um tabu da cultura japonesa. Taro Yamamoto entregou uma carta ao imperador Akihito expressando preocupação sobre o impacto da crise nuclear de Fukushima - o que desafia a deferência ao monarca e a tradição de não envolver a realeza na política do país.

O incidente demonstra a sensibilidade japonesa em relação à família imperial, quase 70 anos depois de o pai de Akihito ter renunciado ao "status divino". Muitos conservadores, porém, ainda atribuem divindade aos membros da dinastia de 2.600 anos e acreditam que plebeus não deveriam nem dirigir a palavra ao imperador.

A controvérsia começou na semana passada durante uma festa no palácio imperial, quando o senador, um ativista antinuclear de 38 anos, entregou a mensagem escrita ao imperador falando brevemente com o monarca, que cumprimentava solenemente seus convidados. A poderosa Agência da Casa Imperial confiscou imediatamente a carta, que não foi lida por Akihito, e condenou a atitude do senador, qualificando-a como "imprópria".

Ontem, em meio a pedidos por sua renúncia, Yamamoto foi proibido pelo Parlamento de frequentar eventos com a família imperial. Convocado a dar explicações no Senado, o legislador desculpou-se, dizendo que não se havia "dado conta de que uma ação desse tipo violava as regras". Ele se recusou a renunciar.

"Há um consenso de que o imperador não deve ser envolvido nas atuais disputas políticas. E, claramente, energia nuclear é um grande assunto político no Japão hoje", explicou Jeffrey Kingston, diretor de estudos asiáticos da Universidade Temple de Tóquio. / REUTERS, AFP e AP