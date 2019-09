Senador haitiano abre fogo contra multidão que protestava contra o governo

PORTO PRÍNCIPE - O senador haitiano Jean Marie Ralph Fethiere abriu fogo nesta segunda-feira, 23, contra manifestantes que protestavam contra a falta de gasolina no país diante do Parlamento, no centro de Porto Príncipe, capital do Haiti. Um fotógrafo da agência Associated Press ficou levemente ferido no tumulto.

O senador disse que “apenas se defendeu” dos manifestantes que tentavam invadir o prédio. “A defesa é um direito sagrado”, disse o parlamentar.

O primeiro-ministro Fritz William Michel deveria apresentar nesta manhã seu programa de governo, mas a sessão foi cancelada depois de centenas de pessoas erguerem barricadas nas ruas em um protesto contra a crise e o governo do presidente Jovenel Moise.

“Não queremos que o primeiro-ministro seja ratificado”, disse Didier Benel, um dos manifestantes. “O problema não é o governo, é o presidente, que é um incompetente.”

A maioria dos manifestantes era composta de jovens, muitos deles mascarados.

Moise cancelou a viagem para a Assembleia-Geral da ONU em virtude dos protestos. / AFP