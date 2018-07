Senador McCain propõe bombardear a Síria

McCain afirmou que os EUA sofrerão uma "derrota moral e estratégica" se o presidente sírio Bashar Assad conseguir se manter no poder. Ele acredita que uma ação militar forçará uma transição política negociada na Síria. "O que os grupos opositores da Síria mais precisam, urgentemente, é um alívio dos cercos das tropas de Assad, feitos com tanques e artilharia, em várias cidades onde ainda ocorrem combates". McCain disse que os EUA deveriam liderar os "esforços internacionais" para proteger as cidades sírias rebeladas, especialmente no norte do país. Ele disse que com tal apoio o Exército Livre da Síria, que reúne opositores e desertores das tropas regulares, com apoio mais ou menos ostensivo da Turquia, poderá se organizar junto a outros grupos armados e as cidades poderão receber auxílio humanitário.

As informações são da Dow Jones.