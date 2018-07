Senador pede cautela sobre lei da imigração nos EUA Ao mesmo tempo em que vários senadores apareceram neste domingo em programas de TV para falar do esforço para mudar a lei de imigração nos Estados Unidos, dando um tom mais otimista à questão, o senador republicano Marco Rubio pediu cautela: "Não houve ainda nenhum acordo sobre a legislação de imigração", disse, em comunicado divulgado hoje. Rubio faz parte do grupo bipartidário que está discutindo a questão, diz reportagem de hoje do jornal The New York Times.