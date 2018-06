Senador republicano defende golpe militar para derrubar Maduro

WASHINGTON - O senador republicano Marco Rubio defendeu nesta sexta-feira, 9, que as Forças Armadas da Venezuela derrubem o presidente Nicolás Maduro com um golpe de Estado. O legislador americano declarou no Twitter que "o mundo apoiaria" uma decisão dos militares venezuelanos de "proteger o povo e restaurar a democracia removendo o ditador".

Em outros três tuítes, o senador pelo Estado da Flórida fez citações atribuídas ao líder independentista histórico latino-americano Simón Bolívar, tais como: "Sempre é nobre conspirar contra a tirania".

A Associated Press telefonou para o gabinete do senador para consultá-lo sobre suas declarações, mas não obteve resposta imediata.

Os comentários de Rubio foram feitas uma semana depois de o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, aventou a possibilidade de uma "transição pacífica" conduzida pelos militares na Venezuela.

+ Golpe na Venezuela seria inquietante e anacrônico, diz embaixador brasileiro na OEA

"Os venezuelanos morrem de fome. Os saques são comuns e os doentes não recebem a atenção médica que necessitam. O povo venezuelano sofre por causa de um regime corrupto que rouba o seu próprio povo. O regime de Maduro é o verdadeiro culpado e deve prestar contas", tuitou Tillerson. / AP