Senador republicano Rand Paul anuncia pré-candidatura à Casa Branca

(Atualizada às 15h52) WASHINGTON - O senador republicano Rand Paul anunciou nesta terça-feira, 7, oficialmente sua pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos em 2016 em uma mensagem divulgada em seu site. "Desejo ser presidente para que nosso país retorne aos princípios da liberdade e de um governo limitado", afirmou o senador do Kentucky em texto publicado em na página www.randpaul.com.

Paul fez um discurso no começo da tarde em Louisville, no Kentucky - Estado que o elegeu -, para explicar suas propostas. O senador, de 52 anos, estava acompanhado de seu pai, o ex-parlamentar Ron Paul, que disputou as primárias dos republicanos em 1988, 2008 e 2012, que não discursou.

"Hoje eu anuncio, com a ajuda de Deus e dos amantes da liberdade em todos os lugares, que estou me colocando como um futuro candidato para presidente dos Estados Unidos da América", declarou ele a uma plateia de apoiadores. "Washington está horrivelmente danificada", declarou. "Sinto que ela não pode ser consertada de dentro. Nós, o povo, temos de nos erguer e exigir ação."

Depois do discurso em Louisville, o senador respondeu perguntas em sua página no Facebook - ao mesmo tempo em que transmitiu imagens usando o novo aplicativo do Twitter, Periscope. Usuário ativo de dispositivos tecnológicos e com foco nos eleitores jovens, Paul é tido como um dos favoritos no ambiente online e seus adversários terão de se esforçar para enfrentá-lo nessa área.

Nos próximos dias, Paul também deve visitar os Estados no quais começaram as primárias do Partido Republicano, como Iowa, Carolina do Sul e Nevada..

Paul é o segundo republicano a anunciar formalmente sua intenção de concorrer pela candidatura presidencial de seu partido. Na semana passada, o também senador Ted Cruz, eleito pelo Texas, se lançou à disputa das primárias do partido. / EFE, AP e REUTERS