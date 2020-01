Senadora republicana frustra democratas e afasta risco de impeachment de Trump

WASHINGTON - A senadora republicana do Alasca Lisa Murkowski indicou nesta sexta-feira, 31, que vai se opor à moção que autorizaria a convocação de testemunhas no processo de impeachment do presidente Donald Trump. Com a decisão, o processo praticamente se encerra, segundo os jornais americanos.

Ela é uma dos quatro republicanos cujo voto os democratas esperavam ter para conseguir a maioria para convocar testemunhas. Segundo o Washington Post, a CNN e o New York Times, apenas os senadores republicanos Mitt Romney e Susan Collins votariam contra o presidente, deixando a oposição com dois votos a menos do que o necessário.

"Dada a natureza partidária do processo de impeachment desde a sua criação, cheguei à conclusão de que não haverá um julgamento justo no Senado. Não acredito que continuá-lo mudará algo. É triste admitir, mas o Congresso como instituição falhou", afirmou Murkowski em um comunicado.

Os democratas pretendiam convocar John Bolton, ex-conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca. Ele escreveu um livro, ainda não publicado, cujo manuscrito comprometedor circula em Washington. Segundo o New York Times, que teve acesso a trechos, Trump pediu a Bolton que ajudasse a pressionar o governo da Ucrânia a investigar o democrata Joe Biden, maior obstáculo à reeleição do presidente. / WP e NYT