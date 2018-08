Senadores contrários ao aborto reúnem votos suficientes para vetar legalização na Argentina

Milhares de manifestantes se reuniram nesta quarta-feira na praça em frente ao Congresso da Argentina para acompanhar a votação pelo Senado do projeto de lei que previa a permissão do aborto até a 14.ª semana de gestação. A tendência da votação, prevista para terminar na madrugada desta quinta-feira, era de rejeição da proposta, aprovada na Câmara em junho, pois os opositores da medida já tinham votos suficiente para vetá-la. A lei precisaria do voto favorável de 37 dos 72 senadores.

Os lenços verdes, dos defensores da lei, eram maioria, mas o número de manifestantes crescia à noite no lado azul. Este setor era formado, em geral, por grupos religiosos, munidos de cruzes.

Carolina Diebel, de 39 anos, advogada, militante feminista há aproximadamente quatro anos, alugou o apartamento onde viveu Juana Manso – escritora e uma das precursoras do feminismo na América do Sul – para acompanhar a votação com 24 amigas.

Aos 25 anos, ela fez um aborto em uma clínica clandestina na localidade de San Martín, Província de Buenos Aires, durante a qual esteve entre a vida e a morte em decorrência de uma raspagem mal feita. “Seria muito chamar este lugar de clínica. Era um quarto frio, com teto de chapa e uma maca, um médico e uma anestesista. Me trataram muito mal, sem considerar o momento delicado pelo qual eu estava passando e os R$ 1.500 (este valor ronda hoje os R$ 5.500) que estava pagando”, diz a advogada.

Foram três visitas à clínica de San Martín, até que Carolina fosse enviada a um hospital público. “O médico disse que eu sangraria por um ou dois dias. Eu comecei a me sentir bem e fui trabalhar. Aí comecei a sentir dor nas pernas, quase não podia caminhar. Minha mãe me acompanhou novamente à clínica, onde me fizeram uma raspagem sem anestesia. Não lembro de ter sentido uma dor pior do que essa em toda minha vida”, relata.

Carolina voltou a sentir dores abdominais e finalmente, com um quadro de febre alta, foi encaminhada pelo médico que realizou o aborto, a um hospital. “Lembro que neste momento, o médico me aconselhou a não mencionar a palavra aborto no hospital, para não correr o risco de ser maltratada”, recorda.

Do lado celeste estava Karina Etchepare, de 40 anos, também advogada, adotada aos poucos meses de vida. Sua mãe biológica engravidou aos 14 anos após ser violentada pelo padrasto. “Minha avó, que era cúmplice dessa situação para que ninguém ficasse sabendo dos abusos, queria que minha mãe abortasse. Mas ela resistiu, me teve e aos 22 dias de vida me deu em adoção para que eu não terminasse na mesma situação dela”, conta a militante que se considera “pró-vida”.

Karina diz que não guarda rancor da mãe por ter sido dada em adoção e tentou reencontrá-la. No entanto, a mulher que lhe deu à luz já havia morrido. “Eu tive apenas a oportunidade de conhecer meus dois irmãos biológicos”, relata a militante.

“Ao escutar um testemunho parecido à minha história no Congresso, tomei a decisão. Mas alertei meu companheiro para o fato de que nossa intimidade ficaria bastante exposta”, explica. Com a aprovação do marido, Karina resolveu contar sua história em uma das moções de discussão na lei e à várias mídias locais.

Em março, durante a abertura do ano legislativo, o presidente Mauricio Macri declarou: “Há 35 anos estamos adiando um debate muito sensível que devemos ter como sociedade: o aborto”. Apesar de ser contrário à prática, ele disse apoiar a inclusão do tema em sua agenda de 2018.

O principal objetivo é reduzir as taxas de mulheres hospitalizadas por complicações em decorrência de abortos clandestinos: em 2017 foram cerca de 10 mil, com 63 mortes. O projeto já foi apresentado e rejeitado no Congresso 6 vezes ao longo de 11 anos. Esta foi a primeira vez que o projeto chegou a votação.