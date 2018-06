Senadores dos EUA cobram do Brasil 'posição de líder' Os senadores americanos Robert Menéndez e Marco Rubio, ambos republicanos de origem cubana, apelaram ontem para a presidente Dilma Rousseff advogar em favor da liberdade de expressão. Essa missão, na opinião deles, é uma das responsabilidades que o Brasil precisa assumir como líder regional e como país com poder crescente no mundo. Não se trata de uma opção, segundo os senadores, mas de uma "obrigação".