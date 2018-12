Senadores dos EUA dizem acreditar na cumplicidade de príncipe na morte de jornalista

WASHINGTON - Dois senadores republicanos dos Estados Unidos afirmaram nesta terça-feira, 4, não ter nenhuma dúvida do envolvimento do príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salman, no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, contradizendo a posição mais neutra, adotada pelo presidente Donald Trump.

"Não tenho nenhuma dúvida do fato de que o príncipe herdeiro orquestrou o assassinato e foi mantido a par da situação a todo momento", disse o chefe da Comissão de Relações Exteriores, Bob Corker, a jornalistas.

A declaração foi dada após a diretora da CIA, Gina Haspal, apresentar o caso a um grupo de senadores. "Penso que ele é cúmplice no assassinato de Khashoggi no mais alto nível possível", disse Lindsey Graham, aliado de Trump no Senado. / AFP