Senadores dos EUA voltam a discutir imigração

"Graham e eu estamos falando com nossos colegas a respeito disso neste momento", disse Schumer no programa "Meet the press", na rede de televisão NBC. "Penso que temos uma boa chance de aproveitar esse projeto e ter algo pronto neste ano", disse ele.

Com a baixa adesão do eleitorado latino ao Partido Republicano na eleição presidencial da semana passada, os republicanos retomaram o assunto. O partido costumava defender no Congresso mais rigor na segurança das fronteiras do que apoiar novas leis para os imigrantes ilegais, posicionamento que pesou negativamente nas votações. Pesquisas de boca de urna mostraram que Mitt Romney não ganharia mais do que 30% de votos nesse segmento da população.

Na sexta-feira (9), o republicano John Boehner disse que o Congresso deveria pensar, no próximo ano, em uma "abordagem abrangente" para a reforma das leis de imigração, o que é geralmente visto como a inclusão de medidas para reforçar as fronteiras e lidar com os imigrantes ilegais que estão nos Estados Unidos. As informações são da Dow Jones.