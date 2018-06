Senador:EUA podem fazer melhor do que plano provisório

Na sexta-feira, Obama apelou aos líderes no Congresso que aprovem um plano orçamentário básico e retomem no próximo ano os esforços para aprovar uma redução de longo prazo no déficit. Sua proposta estenderia os impostos atuais para contribuintes da classe média e prorrogaria o programa de benefícios para desempregados, que está expirando.

"Nós podemos e devemos fazer melhor (do que isso)", disse Conrad em entrevista à rede de TV americana Fox News.

O senador afirmou que republicanos e democratas deveriam ter eliminado as diferenças entre as últimas propostas do presidente da Câmara, o republicano John Boehner, e do presidente Barack Obama antes que as negociações tivessem chegado ao fim, na semana passada. Conrad avalia que isso teria resultado num pacote de US$ 1,45 trilhão em cortes de gastos e US$ 1,15 trilhão em receitas.

"Eu esperava que fizéssemos uma última tentativa para fazer o que todos sabem que precisa ser feito, que é um plano mais amplo que realmente estabilize a dívida e nos coloque na direção correta", disse Conrad. As informações são da Dow Jones. (Andréia Lago - andreia.lago@estadao.com)