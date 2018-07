Sendero Luminoso liberta 36 trabalhadores sequestrados Guerrilheiros do grupo maoista Sendero Luminoso libertaram neste sábado 36 trabalhadores que tinham sido sequestrados cinco dias atrás, no Peru. Segundo Susano Guillen, vice-prefeito de uma cidade do Departamento de Cuzco, os trabalhadores andaram "sete horas pelas montanhas para chegar até a nossa vila".