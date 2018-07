Sendero Luminoso mata três militares peruanos Confrontos entre as forças de segurança do Peru e terroristas do Sendero Luminoso deixaram três militares mortos, dez feridos e dois desaparecidos. O confronto ocorreu no sábado, durante ofensiva das autoridades peruanas formada por mais de 1.500 soldados. A operação buscava libertar os 36 trabalhadores de duas construtoras, uma sueca e a outra peruana, que eram reféns de sequestradores desde o dia 9.