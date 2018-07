Sendero Luminoso pede trégua ao governo peruano Um dos dois líderes remanescentes da guerrilha maoista do Sendero Luminoso no Peru disse nesta quarta-feira que seus comandados irão cessar os ataques e pediu por uma trégua para iniciar negociações de paz com o governo peruano. Conhecido como camarada Artemio, José Flores Hala disse aos jornalistas em seu esconderijo na selva que ele "não negará" que o governo venceu a guerra.