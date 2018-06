Senegaleses vão às urnas em meio a protestos A polícia disparou gás lacrimogêneo contra grupos ruidosos do lado de fora das seções eleitorais localizadas na capital do Senegal durante as eleições deste domingo. Os senegaleses vão decidir se apoiam a renovação do mandato do presidente Abdoulay Wade, de 85 anos, ou se votam a favor do seu rival, que já foi um dia seu protegido.