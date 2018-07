Senhas de mais de 450 mil de usuários do Yahoo! vazam

O grupo hacker D333Ds postou os dados roubados no seu website, com uma nota descrevendo o download dessas informações "como um alerta, não uma ameaça". O grupo afirma que pretende expor as vulnerabilidades do Yahoo!. Mas a gigante da internet argumentou que menos de 5% das contas roubadas ainda têm senhas válidas.

O Yahoo! comprou o serviço da Associated Content em 2010, por cerca de US$ 100 milhões. Essa plataforma permite que os usuários escrevam artigos, análises ou artigos de opinião e sejam pagos com base no número de leitores que esse material atrai.

Entre os dados roubados também estão endereços de e-mail - inclusive de outras companhias, como AOL e Gmail (do Google) - que os usuários do Yahoo! usam para se registrar no Voices. As senhas são desse serviço, mas os usuários que usam a mesma senha em seus e-mails podem ter suas contas comprometidas.

Em um comunicado enviado por e-mail, o Yahoo! afirmou que está consertando as vulnerabilidades descobertas e alterando as senhas dos usuários afetados, além de notificar outras companhias com contas que podem estar comprometidas. As informações são da Dow Jones.