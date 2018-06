Sentença de condenado por atentado de Boston será definida a partir do dia 21

WASHINGTON - A sentença de Dzhokhar Tsarnaev, condenado pelos atentados a bomba da Maratona de Boston em 2013, será definida a partir de 21 de abril. Considerado culpado de todas as acusações, ele pode enfrentar a pena de morte.

O promotor de Boston confirmou à agência EFE que essa próxima fase começará em duas semanas, quando os 12 membros do júri determinarão se Tsarnaev, de 21 anos, deve ser condenado à prisão perpétua ou à pena de morte em uma corte federal.

O atentado, feito com duas panelas de pressão cheias de explosivos na linha de chegada da movimentada Maratona de Boston no dia 15 de abril de 2013, deixou três mortos (Krystle Campbell de 29 anos; Martin Richard de oito anos, e Lu Lingzi, de 23 anos) e 264 feridos, alguns deles tendo sofrido amputações.

Tsarnaev colocou um dos explosivos junto com seu irmão mais velho, Tamerlan Tsarnaev, que posicionou a outra bomba. Tamerlan morreu poucos dias depois durante uma espetacular perseguição que começou com a morte do policial do Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Sean Collier. O policial acabou morto.

Dzhokhar, o único acusado de realizar os atentados, foi na quarta-feira considerado culpado de todas as acusações, 17 delas passíveis de pena de morte. Apesar de o Estado de Massachusetts não ter a pena de morte, trata-se de um julgamento federal e o governo executar o condenado. / EFE