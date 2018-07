Sentença de extremista sairá até agosto O tribunal norueguês responsável pelo caso de Anders Behring Breivik, extremista de direita que confessou ter matado 77 pessoas em Oslo e na Ilha de Utoya no ano passado, informou que o veredicto deve sair entre julho e agosto - no mínimo um mês depois que o julgamento for encerrado. A conclusão do processo está prevista para o dia 22.