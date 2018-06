Sentença de morte para ex-presidente do Egito preocupa EUA, ONU e Turquia WASHINGTON - Os Estados Unidos e a Organização das Nações Unidas manifestaram nesta segunda-feira profunda preocupação com as penas de morte contra o ex-presidente egípcio Mohamed Morsi e outros membros do proscrito movimento Irmandade Muçulmana. A Turquia, por sua vez,alertou para o risco de turbulência no Oriente Médio caso as penas sejam cumpridas.