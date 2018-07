Sentença do extremista Breivik sairá em julho ou agosto

O tribunal norueguês responsável pelo caso de Anders Behring Breivik, o extremista de direita que confessou ter matado 77 pessoas, afirmou nesta terça-feira que o veredicto deve sair no mínimo um mês depois que o julgamento for encerrado. Breivik explodiu uma bomba e atirou nas vítimas em julho do ano passado,em Oslo, capital da Noruega.

O tribunal do distrito de Oslo emitiu um breve comunicado em seu site, dizendo que uma decisão "não pode ser esperada antes de 20 de julho. Outra data possível para a sentença é 24 de agosto".

A conclusão do julgamento em si ainda está prevista para o dia 22 de junho, mas uma data oficial para o veridicto não havia sido divulgada.

O tribunal não deu razões específicas sobre o calendário, dizendo apenas que decorre de razões logísticas. As informações são da Associated Press.