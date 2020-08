'Sentimos essa tragédia como se fosse em nosso território', diz Bolsonaro sobre explosões no Líbano

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro usou sua conta no Twitter para manifestar solidariedade às famílias dos mortos e feridos nas explosões ocorridas nesta terça-feira, 4, na região portuária de Beirute, capital do Líbano. Ele disse estar "profundamente triste" com as cenas da devastação provocada.

"O Brasil abriga a maior comunidade de libaneses do mundo e, deste modo, sentimos essa tragédia como se fosse em nosso território", escreveu o presidente.

Mais cedo, o governo brasileiro havia se manifestado por meio de uma nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores. O Itamaraty informou que acompanha os acontecimentos por meio da Embaixada do Brasil em Beirute e está pronto para prestar a assistência consular cabível, mas não havia notícia de cidadãos brasileiros mortos ou gravemente feridos. / Colaborou Nicholas Shores