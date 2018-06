Separatista de Québec sofrem derrota em eleições

Com 99% dos votos apurados, os Liberais, que apoiam a permanência de Québec no Canadá, obtiveram 41,4% dos votos e conquistaram 70 assentos na Assembleia Nacional, de 125. O grupo separatista Parti Québécois angariou 25,4% dos votos, o que representa 30 assentos, seguido pelo Coalizão para o Futuro do Québec, com foco maior na economia que na independência, com 23,3% dos votos e 22 representantes na assembleia.

Esse resultado permitirá que os liberais formem um governo de maioria após os eleitores rejeitarem o partido pela primeira vez em nove anos nas eleições de 2012, em meio a alegações de corrupção. Na época, Pauline Marois, do Parti Québécois, foi eleita primeira-ministra da província.

Desta vez, com a queda no apoio a mais um referendo pela separação de Québec do Canadá, Marois sofreu uma derrota humilhante e perdeu até o assento em seu próprio distrito. "A derrota de nosso partido me deixa triste. Eu estou deixando meu posto", declarou. Philippe Couillard, líder do Partido Liberal, será o novo premiê da província. Fonte: Associated Press.