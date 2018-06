Separatistas catalães apresentam resolução para declarar independência

MADRI - Os partidos separatistas apresentaram nesta sexta-feira, 27, uma resolução ao plenário do Parlamento da Catalunha pela qual desejam declarar a independência da região, sob a ameaça de intervenção por parte do governo central espanhol, informou o porta-voz da coalizão de governo.

"Declaramos a Catalunha como Estado independente em forma de República", afirma a introdução da proposta de resolução apresentada pelos independentistas, com maioria absoluta na Câmara regional, destacou o porta-voz.

A moção foi apresentada por parlamentares do partido Junts Pel Sí e da legenda Candidatura da Unidade Popular (CUP) que, juntos, têm maioria na assembleia regional catalã. A previsão é que o projeto seja submetido à votação ainda nesta manhã, sem a participação dos partidos unionistas.

Os grupos independentistas argumentam que assim pretendem "assumir o mandato do povo expressado no plebiscito" de independência realizado no dia 1.º de outubro, declarado ilegal por Madri. Cerca de 90% dos eleitores que foram às urnas votaram a favor da secessão. O índice de participação foi de 43%.

O projeto dos independentistas catalães chega ao Parlamento regional ao mesmo tempo em que no Senado espanhol são votadas as medidas legais propostas pelo governo central para impedir a secessão.

Entre essas medidas estão a remoção de todo o governo catalão, a redução de competências do Parlamento regional e a convocação de eleições regionais em menos de seis meses.

Na quinta-feira, diversos políticos tentaram mediar para que o líder catalão, Carles Puigdemont, anunciasse a convocação de eleições e evitasse a efetividade de tais medidas, mas não tiveram sucesso. / REUTERS, AFP e EFE