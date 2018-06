Separatistas do leste ucraniano fazem referendo amanhã

Em uma "comissão eleitoral" no centro da cidade de Donetsk, os ativistas colaram bandeiras de papel de sua autoproclamada República do Povo de Donetsk sobre o brasão ucraniano em urnas e as selaram antes de enviá-las para as assembleias de voto.

As autoridades eleitorais disseram que há mais de 1.500 postos de votação apenas em Donetsk, e que pretendem realizar a votação na cidade portuária de Mariupol, onde um confronto deixou vários mortos na sexta-feira, enquanto Kiev tentava implantar seu controle na área.

Os separatistas tem poucas chances de vencer um voto livre e justo, à medida que a maioria deseja a aproximação das relações com a Rússia, sem se separar da Ucrânia, mostraram pesquisas eleitorais.

Embora a Ucrânia e o Ocidente tenham dito que não reconhecerão o resultado do referendo, ele poderá permitir que os separatistas declarem a separação de fato da Ucrânia. Isso poderia levar a um isolamento internacional semelhante a de pequenos Estados separatistas apoiados pelos russos na Moldávia e na Geórgia. Para a região de Donetsk, cujas indústrias pesadas dependem de exportações, um status de pária internacional poderia causar problemas econômicos graves. Exceto uma anexação nos moldes feitos pela Crimeia à Rússia, o que Moscou não manifestou nenhum interesse publicamente. A República do Povo de Donetsk poderia enfrentar turbulência nos mercados de exportação e problemas de desemprego. Questionado sobre isso, Roman Lyagin, coordenador da eleição de República do Povo de Donetsk, disse que "é melhor do que viver em isolamento sob ocupação." (Clarissa Mangueira - clarissa.mangueira@estadao.com)