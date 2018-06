Separatistas lideram intenção de voto no Québec O governo da província canadense de Québec marcou para o dia 4 de setembro as eleições regionais, abrindo uma campanha eleitoral muito acirrada que poderá levar o Parti Québécois (PQ), de centro-esquerda e separatista, ao poder. O Québec é a única província do Canadá onde a maioria da população fala francês. O atual primeiro-ministro (equivalente a governador) de Québec, Jean Charest, busca um quarto mandato. Charest é do Partido Liberal (Parti Liberal du Québec) e não está bem nas pesquisas de intenção de voto. Sondagem da Leger Marketing mostra que o PQ, liderado por Pauline Marois, está com 33% das intenções de voto, enquanto o Partido Liberal de Charest está com 31%. Caso eleita, Marois prometeu defender a independência do Québec e a separação do resto do Canadá.