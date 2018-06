Separatistas pró-Rússia dizem ter derrubado avião militar da Ucrânia

KIEV - Separatistas pró-Rússia disseram ter derrubado nesta segunda-feira, 14, um avião de transporte militar An-26 perto da cidade ucraniana de Izvárino, na fronteira russa.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, Andrei Lisenko, admitiu a perda de comunicação com a aeronave, com até 20 ocupantes, afirmou uma fonte de Kiev. Testemunhas citadas pela imprensa russa disseram ter visto vários paraquedistas saltarem do avião supostamente derrubado.

O Antonov 26 é um bimotor turboélice de fabricação ucraniana com seis tripulantes e capaz de transportar 30 paraquedistas com suas respectivas equipes. Se confirmada, essa é a segunda vez que separatistas derrubam um avião de transporte ucraniano.

Há exatamente um mês, 49 soldados ucranianos morreram na queda do Il-76 em que viajavam quando iam aterrissar no aeroporto da cidade de Luhansk. /EFE