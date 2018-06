Separatistas rejeitam apelo de Putin e mantêm referendo no leste da Ucrânia

Os insurgentes pró-Rússia da região ucraniana de Donetsk rejeitaram nesta quinta-feira, 8, o pedido do presidente russo, Vladimir Putin, de adiar o referendo separatista convocado para 11 de maio. A assembleia popular insurgente da região de Luhansk também tomou hoje a decisão de seguir adiante com seus planos de realizar o plebiscito na data prevista.

A decisão foi tomada hoje por unanimidade pelos membros da assembleia da autoproclamada "República Popular de Donetsk" durante uma reunião extraordinária, segundo declarou um dos porta-vozes rebeldes em entrevista coletiva.

O insurgente agradeceu Putin por seus esforços diplomáticos, mas acrescentou que a realização da consulta não é decisão dos líderes rebeldes, mas do povo de Donetsk.

Os manifestantes pró-Rússia dessas duas regiões limítrofes com a Rússia pretendem perguntar neste domingo aos eleitores se apoiam a independência dos territórios.

Caso os eleitores apoiem a independência, um dos chefe de governo da "república popular de Donetsk", Miroslav Rudenko, afirmou que cinco regiões (Donetsk, Lugansk, Kharkiv, Odessa e Nikolayev) formariam um novo Estado independente que se chamaria "Novorossia" (Nova Rússia).

Putin pediu ontem o adiamento do referendo separatista no leste da Ucrânia após se reunir no Kremlin com o chefe da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE), Didier Burkhalter.

"Pedimos aos representantes do sudeste da Ucrânia, aos partidários da organização federalista do país que adiem o referendo previsto para 11 de maio", disse.

Putin explicou que este passo era importante para "criar as condições necessárias para o diálogo" com as autoridades de Kiev.

A Rada Suprema (parlamento) da Ucrânia rejeitou nesta semana a possibilidade de convocar um referendo sobre o novo modelo de Estado em 25 de maio, coincidindo com as eleições presidenciais. / EFE